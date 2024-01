Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Beim Brand einer Scheune im oberfränkischen Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach) ist ein Schaden von schätzungsweise rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hätten die Einsatzkräfte das Feuer am Freitag schnell unter Kontrolle gebracht, so dass angrenzende Gebäude nicht beschädigt wurden. Verletzt worden sei niemand.

