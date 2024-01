Brand einer Netzstation: 250 Haushalte in Kempten ohne Strom

Hochspannung - Ein Aufkleber mit der Aufschrift „Hochspannung Lebensgefahr“ an einer beschädigten Scheibe. - Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Rund 250 Haushalte in Kempten blieben am Freitagabend nach einem Brand einer Netzstation vorübergehend ohne Stromversorgung. Aus Sicherheitsgründen sei die Station vom Stromnetz genommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Sprecher konnte keine Angaben über die Dauer des Stromausfalls machen.

Ein Mitarbeiter des Anbieters bemerkte demnach den Brand, als er wegen eines Stromausfalls die Trafostation überprüfte. Ein technischer Defekt war Polizeiangaben zufolge die Ursache des Feuers. Die Höhe des entstandenen Schadens blieb laut Sprecher zunächst unklar.

