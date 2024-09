Brand auf Nürnberger Volksfestplatz - Mann leicht verletzt

In einem Wohnwagen auf dem Nürnberger Volksfestplatz bricht nachts ein Feuer aus - und greift auf ein Auto und einen Lastwagen über. Ein Mann wird dabei verletzt.

Auf dem Volksfestplatz in Nürnberg ist in der Nacht ein Feuer in einem Wohnwagen ausgebrochen. Der Bewohner des Wagens sei leicht verletzt worden, als er sich durch das Fenster in Sicherheit brachte, teilte die Feuerwehr mit. Demnach wurde der Mann von knisternden Geräuschen aus dem Schlaf gerissen und habe dann bemerkt, dass der Wohnwagen in Flammen stand.

Nach Angaben eines Polizeisprechers brannte der Wagen komplett aus. Auch seien ein Auto und ein Lastwagen beschädigt worden, auf die die Flammen übergriffen. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

Kein Zusammenhang zwischen Brandserie im Westen und Wohnwagenbrand

In Nürnberg hatte es im Westen der Stadt in der Nacht drei weitere Brände gegeben. Der Verdacht der Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Der Wohnwagenbrand steht laut Sprecher ersten Ermittlungen zufolge jedoch nicht in Zusammenhang mit den anderen Bränden. Noch bis zum morgigen Sonntag läuft in Nürnberg das Herbstvolksfest. Feuerwehrangaben zufolge wurde die Ausbreitung auf Schaugeschäfte verhindert.

