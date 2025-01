Brand an Seniorenheim - sechs Verletzte und hoher Schaden

An einem Seniorenwohnheim in Ebersberg bricht in der Silvesternacht ein Feuer aus. Die meisten Bewohner kommen mit dem Schrecken davon.

Bei einem Brand eines Mülltonnenhauses an einem Seniorenheim in Ebersberg sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht habe zunächst der Holzschuppen mit den Mülltonnen in Flammen gestanden. Durch die enorme Hitze seien Fenster des Seniorenheimes zersprungen. Auch die Fassade sei beschädigt worden. Die Senioren könnten jedoch trotzdem weiterhin in dem Haus wohnen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Drei Bewohner sowie drei Ersthelfer erlitten laut Polizei eine Rauchvergiftung. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Brandursache war den Angaben zufolge zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:250101-930-332171/1