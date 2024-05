Brand an historischem Tor: Unkrautverbrennung wohl Ursache

Beim Brand einer Holztreppe an einem historischen Markttor im oberbayerischen Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist laut Polizei ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer fahrlässig bei der Verbrennung von Unkraut verursacht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zum mutmaßlichen Verursacher wollte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen, um diesen nicht identifizierbar zu machen.

Durch den Brand am Mittwoch war eine Holztreppe an dem Tor zerstört worden. Zudem seien Nachbargebäude durch den Ruß beschädigt worden. Die Feuerwehr habe aber verhindert, dass die Flammen auf eine benachbarte Kirche übergriffen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

