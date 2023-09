BR zeigt «Das Triadische Ballett» mit Marionetten

Der Bayerische Rundfunk (BR) lässt in einer Neufassung von Oskar Schlemmers experimentellen Bühnenwerk «Das Triadische Ballett» Marionetten tanzen. Die Videoproduktion sei ab Freitag in der Mediathek und im Internet zu sehen, teilte der BR am Donnerstag in München mit. Eine Ausstrahlung im Fernsehen sei im Weihnachtsprogramm geplant.

«Das Triadische Ballett» des Bauhaus-Künstlers Schlemmer wurde 1922 in Stuttgart uraufgeführt. Dort traten Schlemmer und seine Tanzpartner Albert Burger und Elsa Hötzel in Kostümen auf, die wie abstrakte Plastiken aussahen und die Bewegungen der Tanzenden bestimmten. Schlemmer schuf damit eine neue Maschinen-Ästhetik.

Ausgangspunkt für die Videoproduktion von BR-Klassik war eine Neufassung als Puppentheater mit 18 Fadenmarionetten nach Schlemmers Originalentwürfen auf dem diesjährigen Würzburger Mozartfest. In der Videoproduktion werden Nahaufnahmen von diesen und den noch existierenden Ballett-Originalkostümen in unterschiedliche Szenerien von Bildern der Bauhauszeit gesetzt. Die Pianistin Ragna Schirmer spielt dazu die von Schlemmer ausgewählte Uraufführungssuite und interagiert dabei auch mit den Puppen.

© dpa-infocom, dpa:230921-99-278011/3