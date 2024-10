Botschaft trotz nächster Regensburg-Pleite: „Du rockst das“

Der SSV Jahn Regensburg kassiert in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste klare Niederlage. Helfen da lobende Worte vom Spitzenreiter? Der Trainer ist von seinem Weg überzeugt.

Nach der nächsten Niederlage mit Zweitliga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg durfte sich Trainer Joe Enochs immerhin über aufbauende Worte vom Gegner freuen. „Ich bin überzeugt, dass es sich im Fußball irgendwann nivelliert und ausgleicht. Ich finde, ihr macht das gut“, sagte Coach Daniel Thioune von Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Nach dem 3:0-Sieg seiner Rheinländer richtete er sich auch direkt an Enochs: „Du rockst das schon - das weiß ich.“

Enochs: „2. Liga ist brutal“

Doch wie? Nur ein Punkt aus neun Spielen, dazu die desaströse Torbilanz von 1:22 Treffern. „Es ist natürlich brutal. Zu viele Gegentore und nicht genug geschossen. Das wissen wir auch, wir arbeiten sehr hart daran“, sagte Enochs. Der Amerikaner will das Team aus der Krise führen. „Wir haben nachgewiesen, dass wir erfolgreich Fußball spielen können. In dieser 2. Liga ist es brutal, jeder Fehler wird bestraft.“

Die Rheinländer gewannen die Partie beim Schlusslicht mit 3:0 (1:0). Die Treffer für die Gäste erzielten vor 12.310 Zuschauern im Jahnstadion Tim Oberdorf (44. Minute), Dawid Kownacki (81.) und Vincent Vermeij (89./Foulelfmeter).

Platzverweise für Wurm und Hein

Die gastgebenden Oberpfälzer bemühten sich im zweiten Abschnitt die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Zwar hatte die Mannschaft von Trainer Enochs da mehr Ballbesitz und spielte sich einige Chancen heraus, zwingende Gelegenheit ergaben sich aber nicht. „Letztendlich müssen wir noch zielstrebiger spielen“, sagte Enochs.

In der Schlussphase gab es weitere Nackenschläge. Erst traf Kownacki zum 2:0 für Düsseldorf, dann sah Leopold Wurm die Gelb-Rote Karte (83.). Bryan Hein erhielt für sein Foul an Jona Niemiec glatt Rot. Vermeij verwandelte den fälligen Strafstoß souverän.

„Es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben sehr hart gearbeitet und werden weiter mit unserer Mannschaft hart arbeiten, so dass wir den Bock umstoßen“, sagte Enochs. „Wir sind auf einem guten Weg und ich bin mir sicher, dass wir gegen Nürnberg auswärts eine Chance haben, was zu holen.“

