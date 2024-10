Bombenfund – 500 Menschen müssen Häuser verlassen

In Regensburger Stadtteil Burgweinting ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 500 Menschen müssen nun ihre Häuser verlassen.

In Regensburg ist eine 113 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengkörper liegt in einem bebauten Gebiet. Deshalb müssen 500 Menschen nun ihre Wohnungen und Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ein Sperrradius von 350 Metern sei um den Fundort am Heuweg in Burgweinting gezogen und Verkehrssperren seien eingerichtet worden.

Zum Zeitpunkt der Entschärfung wird den Angaben zufolge auch die Bahnstrecke Regensburg – München betroffen sein. Eine Betreuungsstelle in der Grundschule Burgweinting wurde vorbereitet, die Evakuierung soll ab dem Nachmittag beginnen. Nach aktuellen Informationen wird die Bombe heute noch entschärft.

