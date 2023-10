Bombendrohung: Regensburger Schule geräumt – Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften an der Bischof Manfred Müller Schule im Einsatz. Es gab eine Bombendrohung. − Foto: Philip Hell

Die Bischof Manfred Müller Schule im Regensburger Westen ist nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Die rund 400 Schüler befinden sich in Sicherheit. Die Polizei durchsuchte das Gebäude – ohne einen Sprengkörper zu finden.









Die Drohung ging um kurz nach 8 Uhr per E-Mail ein. Die Privatschule im Weinweg wurde daraufhin geräumt. Die Kinder und Jugendlichen kamen in einer anderen Schule unter. Die Polizei durchsuchte das Gebäude am Vormittag mit Sprengstoffhunden. Gegen Mittag konnten die Beamten schließlich Entwarnung geben.



Zum genauen Inhalt des Drohschreibens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Hintergründe blieben ebenfalls unklar. Es war nicht die einzige Bombendrohung an diesem Montag. Auch in Augsburg, Erfurt, Karlsruhe, Mannheim und Solingen wurden Schulen evakuiert. Ein Zusammenhang werde im Zuge der Ermittlungen geprüft, teilte die Polizei in Augsburg mit.



In der Mainzer Zentrale des ZDF mussten am Vormittag ebenfalls mehrere Gebäude nach einer entsprechenden Drohung evakuiert werden. Bereits vergangenen Freitag wurde eine Gesamtschule im Landkreis Bayreuth nach einer Bombendrohung mit „Hamas-Bezug“ geräumt.