Bombe in Regensburg entschärft – 500 Menschen evakuiert

In Regensburger Stadtteil Burgweinting wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 500 Menschen müssen ihre Häuser zeitweise verlassen.

In Regensburg ist eine 113 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Am Abend gab die Integrierte Leitstelle Regensburg eine entsprechende Entwarnung. Rund 500 Menschen mussten zuvor ihre Wohnungen und Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ein Sperrradius von 350 Metern wurde um den Fundort in Burgweinting gezogen, Verkehrssperren wurden eingerichtet. Auch die Bahnstrecke Regensburg – München war betroffen, während die Bombe entschärft wurde.

