Bombe in Regensburg entschärft

Am Nachmittag wird in Regensburg eine Fliegerbombe gefunden. Für die Entschärfung wird eine Sperrzone errichtet. Abends gibt die Polizei Entwarnung.

Im Osten Regensburgs ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie wurde am Abend erfolgreich entschärft, wie die Polizei mitteilte. Rund 60 Menschen in einem Sperrradius von 300 Metern um den Fundort hatten zuvor evakuiert werden müssen. Die 45 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit zwei Zündern war den Angaben zufolge bei der Suche nach Kampfmitteln am Nachmittag gefunden worden - anfangs hatte es noch geheißen, die Bombe sei 125 Kilogramm schwer. Straßensperrungen gab es nicht.

