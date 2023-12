Böllern vor Silvester: In Bayern drohen 10.000 Euro Strafe

Mit dem Feuerwerks-Verkaufsstart am 28. Dezember begann vielerorts auch die Knallerei. Aber Vorsicht: Wer in Bayern wie auch in vielen anderen Bundesländern seine Feuerwerks-Raketen schon vor dem 31. Dezember zündet, riskiert eine Strafe von bis zu 10.000 Euro.









„Abgebrannt werden dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 nur am 31. Dezember und am 01. Januar“, heißt es hierzu beim Polizeipräsidium Niederbayern. Zur Kategorie zwei gehören die handelsüblichen Feuerwerkskörper wie Raketen, Fontänen und Böller. Zudem haben Kommunen das Recht, die Böllerei auch an Silvester und Neujahr individuell einzuschränken, etwa wegen erhöhter Brandgefahr in Altstädten wie Regensburg oder wegen besonders schützenswerter Gebäude.



Halten freilich tun sich viele nicht daran. In den sozialen Medien wurde schon am 28. Dezember mehrfach von einem „vorverlegten Silvester“ berichtet. Manche beschweren sich auf süffisante Weise: „Wer vor Silvester böllert, kommt auch sonst zu früh!“ heißt es etwa in einer Plattling-Gruppe auf Facebook. Mit dem Verkaufsstart des Feuerwerks 2023 - aufgrund des Feiertages heuer einen Tag früher - begann auch hier die Knallerei. Wie fast überall.





Feuerwerk vor Silvester - teure Ordnungswidrigkeit

Dabei kann das richtig teuer werden. Wer erwischt wird, kann mit einer Ordnungsstrafe von bis zu 10.000 Euro belegt werden. Und wenn dabei ein Feuerwerk aus dem Ausland ohne Kennzeichnung verwendet wird, droht sogar ein Gefängnisaufenthalt. Das ist in Bayern so und vielen anderen Bundesländern auch. Nur in Brandenburg drohen laut „bussgeldkatalog.org“ lediglich bis zu 200 Euro, in Nordrhein-Westfalen bis zu 2600 Euro und in Hamburg bis zu 5000 Euro Strafe.







Zuständig für Ordnungswidrigkeiten sind die Kommunen, angezeigt werden kann das illegale Zünden von Feuerwerk auch bei der Polizei. Was auch passiert, wie uns die Polizei bestätigt. Wer also mit einem seiner Nachbarn nicht gut steht, sollte sich gut überlegen, ob er sein Feuerwerk schon vor Silvester zündet.





Tischfeuerwerke sind immer erlaubt

Ausgenommen von den Verboten sind übrigens Knaller der Kategorie 1. Wunderkerzen zum Beispiel, oder Tischfeuerwerke. Alles, was das ganze Jahr über im regulären Handel erhältlich ist, darf dann auch gezündet werden.