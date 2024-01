Böller in Hand explodiert: Betrunkener schwer verletzt

Ein 45-Jähriger ist in Würzburg-Zellerau am Silvesterabend durch einen explodierenden Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Der Sprengkörper, den er eigentlich wegwerfen wollte, explodierte in seiner Hand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Polizei und der Rettungsdienst eintrafen, habe sich der alkoholisierte Mann unkooperativ verhalten, hieß es in der Mitteilung. Die Rettungskräfte konnten ihn schließlich von einem Transport ins Krankenhaus überzeugen, wo er an der Hand operiert wurde.

