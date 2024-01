Böbracher Segen für den Bundeskanzler: Sternsinger aus dem Bayerwald besuchten Olaf Scholz

Unter den 27 Gruppen mit 108 Kindern und Jugendlichen aus allen katholischen Bistümern in Deutschland, die am Montag dem traditionellen Empfang im Bundeskanzleramt beiwohnten, waren auch die Sternsinger aus Böbrach (Landkreis Regen) und aus der Pfarrei St. Peter in Passau dabei.



Sie überbrachten Kanzler Olaf Scholz den traditionellen Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus). Das Dreikönigssingen des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Das Thema soll auf das Recht auf eine gesunde Umwelt aufmerksam machen.





Spende vom Bundeskanzler



Kanzler Scholz übergab den Sternsingern eine Spende und bedankte sich für das Engagement der jungen Menschen. Sie zeigten Bereitschaft, füreinander einzustehen, Nächstenliebe und das Verständnis dafür, „dass wir alle füreinander verantwortlich sind“, sagte er.



Scholz stellte sich hinter das Anliegen, die Amazonas-Region zu schützen. Sie habe eine wichtige Bedeutung für die Qualität des Lebens auf der ganzen Erde. Den Amazonas auch durch Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zu schützen, sei „wichtig für uns alle in der Welt“.

− mgb