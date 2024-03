Bodenschätze zwischen zwei Buchdeckeln

Wer an Archäologie denkt, der denkt an die Bronze- und die Eisenzeit, an die Römer, Kelten und Bajuwaren. Doch Bodendenkmäler, die kundige Fachleute wieder ans Tageslicht bringen, können durchaus auch neueren Datums sein und zum Beispiel helfen, mehr über Gefangenen- oder Konzentrationslager zu erfahren. Die ganze Bandbreite der Funde im Freistaat zeigt zwischen zwei Buchdeckeln das Jahrbuch „Das archäologische Jahr in Bayern“. Der Band, der bedeutende Ausgrabungen und Untersuchungen des Jahres 2022 zusammenfasst, ist nun im Gäubodenmuseum in Straubing offiziell vorgestellt worden.