Boarding verpasst - Mann läuft auf Flughafenvorfeld

Ein Passagier ist am Memminger Flughafen durch einen Notausgang auf das Vorfeld gelaufen, nachdem er das Boarding verpasst hat. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Ein 36 Jahre alter Passagier ist auf das Vorfeld des Memminger Flughafens gelaufen, nachdem er das Boarding seines Flugzeuges verpasst hat. Wie die Polizei mitteilte, öffnete der Mann dafür unerlaubt den Notausgang, in der Hoffnung, so seinen Flieger nach Albanien zu erreichen. Mitarbeiter des Flughafens konnten ihn am Mittwochabend stoppen und zurück ins Terminal führen. Der Mann muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

