BMW fährt am Ende von Klima-Kleber-Stau auf Lkw: 31-Jähriger schwer verletzt

Auf dem Frankenschnellweg hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 31-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Er war am Ende des durch Klimakleber verursachten Staus auf einen Lkw aufgefahren.









Die Flughafen-Blockaden am Vortag waren nicht genug: Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Freitag Protestaktionen in weiteren 26 Städten angekündigt. Unter anderem klebten sich Demonstranten um kurz nach 7 Uhr am Frankenschnellweg in Nürnberg fest. Schnell bildete sich ein längerer Stau.



Ein 31-Jähriger aus Erlangen war um kurz nach 8 Uhr mit einem älteren BMW auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe der Überführung der Fürther Straße fuhr er auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Sattelzug auf. Einem Polizeisprecher zufolge gilt hier Tempo 60 – er sei nach ersten Erkenntnissen wohl ungebremst ins Heck des Lasters gefahren.



Nach Schilderungen von Augenzeugen noch selbst aus Wrack geklettert





Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Autofahrer zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach Schilderungen von Augenzeugen sei er noch selbst aus dem Wrack geklettert. „Wie schwerwiegend die Verletzungen des 31-Jährigen sind, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. In einem lebensbedrohlichen Zustand befindet sich der Mann nach aktueller ärztlicher Einschätzung nicht“, so ein Polizeisprecher.



Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird von der Polizei ein Gutachter in die Unfallermittlungen einbezogen. Zudem stellten die Einsatzkräfte den BMW sicher.





Polizei ermittelt gegen Klimaaktivisten wegen gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr





In Bezug auf eine Protestaktion von Klimaaktivisten, die sich im Kreuzungsbereich zur Rothenburger Straße auf der Fahrbahn festgeklebt hatten, werden von der Kriminalpolizei Nürnberg entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. In Fahrtrichtung Nürnberg musste der Frankenschnellweg aufgrund der andauernden Bergungsarbeiten auch am frühen Nachmittag noch gesperrt bleiben.





Insgesamt drei Protestaktionen von Klimaklebern in Nürnberg – trotz Verbot der Stadt





Insgesamt kam es am Freitagmorgen zu drei Blockadeaktionen von Klimaaktivisten in Nürnberg. Einsatzkräfte der Polizei lösten die nicht angezeigten Proteste zügig auf.



Gegen 7 Uhr traten fünf Personen auf Höhe der Lessingstraße auf die Fahrbahn am Frauentorgraben. Vier Personen klebten sich auf der Fahrbahndecke fest. Die blockierte Fahrbahn in Fahrtrichtung Plärrer wurde von den Einsatzkräften der Polizei umgehend gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet.



Gegen 7:15 Uhr traten am Frankenschnellweg auf Höhe der Rothenburger Straße ebenfalls fünf Personen auf die Fahrbahn der Pfinzingstraße. Davon klebten sich vier Personen auf die Fahrbahndecke fest. Die blockierte Fahrbahn wurde in Fahrtrichtung Hafen von den Einsatzkräften der Polizei gesperrt und der Verkehr umgeleitet.



Gegen 7:30 Uhr starteten fünf weitere Personen eine Blockadeaktion am Plärrer. Die Personen traten auf die Fahrbahn der Südlichen Fürther Straße. Drei dieser Personen klebten sich auf der Fahrbahndecke fest und blockierten damit die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Auch an dieser Örtlichkeit sperrten die eingesetzten Kräfte der Polizei die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um.



Die drei Protestaktionen der „Letzten Generation“ wurden als nicht angezeigte Versammlungen bewertet und vor Ort aufgelöst. Alle Personen wurden aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen. Die festgeklebten Personen wurden durch speziell geschulte Beamte von der Fahrbahn gelöst. Alle Fahrbahnen konnten laut Polizei nach etwa 30 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehr auf der nicht von den Protesten betroffenen Gegenfahrtrichtungen konnte ohne wesentliche Beeinträchtigungen weiter fließen.



Die Polizei stelle die Identitäten aller an der Protestaktion beteiligten Personen fest. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung und des Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Nürnberg aufgenommen. „Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden weder Aktivisten noch Einsatzkräfte verletzt“, so ein Sprecher.





Söder fordert harte Strafen für Klima-Kleber





Unterdessen wetterte Ministerpräsident Markus Söder auf Instagram gegen die Klebe-Aktionen der „Letzten Generation“: „Die Blockaden der #Klimakleber sind organisiertes Chaos. Das ist unzumutbar. Es braucht deshalb die volle Konsequenz des Gesetzes“, sagte er in einem Video. Jeder Bürger bekomme einen Strafzettel, wenn er falsch parkt. Diese Konsequenz müsse auch hier gelten. „Es gibt in Bayern keinen Rabatt dafür. Wir sagen Ja zum Klimaschutz, aber Nein zu Klimaklebern“, so Söder.

