BMW baut X3 mit Verbrenner-Elektro-Kombi in Südafrika

BMW - Vor einem Werk steht das Logo von BMW.

BMW will in seiner Autofabrik in Südafrika bald auch Fahrzeuge mit Elektromotor herstellen. Produktionsvorstand Milan Nedeljković sagte am Donnerstag im Werk in Rosslyn bei Johannesburg: «Ab 2024 werden wir den BMW X3 in Südafrika als Plug-in-Hybrid produzieren und in die ganze Welt exportieren.» Dafür investiere das Unternehmen rund 200 Millionen Euro.

Der Münchner Autobauer hatte Rosslyn vor 50 Jahren als erstes ausländisches BMW-Werk gegründet. Jahrzehntelang war es eine wichtige Säule für die Produktion der 3er-Reihe, bis 2018. Seither läuft dort der SUV X3 mit Verbrennermotoren vom Band - im vergangenen Jahr rund 62.000 Fahrzeuge. Bis heute wurden in Rosslyn gut 1,6 Millionen Autos gebaut und in mehr als 40 Länder exportiert.

