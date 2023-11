Das Urteil ist gefallen: Ein 27-Jähriger aus Bad Kötzting muss für zehn Jahre in Haft. Der Mann hatte im Februar dieses Jahres einen 50-Jährigen umgebracht. Das Landgericht Regensburg wertete die Tat als Körperverletzung mit Todesfolge, wie Richter Thomas Polnik gestern in seiner Urteilsbegründung sagte. Das Gericht ordnete darüber hinaus die Unterbringung in einer Sicherungswahrung an.