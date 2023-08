Blockade in der Friedenstraße: Klimaaktivisten kleben erneut in Regensburg

Die Aktivisten kleben auch am Dienstagabend. −Fotos: Raab/Hell

Die Proteste reißen nicht ab: Klimaaktivisten der Letzten Generation haben sich am Dienstagabend noch einmal in Regensburg auf die Straße geklebt. Die Blockade sorgt für Stau in der Friedenstraße. Die Polizei ist vor Ort. Verkehr wird weiträumig umgeleitet.









Tatsächlich tummeln sich mehr Schaulustige vor Ort, als Autos, die im Stau stehen. Gerade hat die Polizei den Aktivisten unmittelbaren Zwang angedroht, sollten sie die Straße nicht frei machen. Das war die dritte Durchsage (Stand: 20.10 Uhr).

− jra





Weitere Informationen folgen.