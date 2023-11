Blockabfertigung in Österreich sorgt für Stau auf A93

Eine Begrenzung der Lastwagenzahl auf der österreichischen Seite der Autobahn 93 hat am Donnerstag für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Am Kontrollpunkt Kufstein (Österreich) bildete sich auf der deutschen Seite der A93 Richtung Innsbruck ein Rückstau mit bis zu 13 Kilometern Länge, wie die Verkehrspolizei Rosenheim mitteilte. Vor reiseintensiven Wochenenden beschränken die österreichischen Behörden die Zahl der Lastwagen, die über die Grenze fahren dürfen, erklärte ein Sprecher der österreichischen Autobahnpolizei. So soll verhindert werden, dass die Straßen zu voll werden.

Bei einer dieser Maßnahmen am Donnerstag durften zwischen 5.00 Uhr und 8.30 Uhr nur 300 Lastwagen durch den Kontrollpunkt fahren, wie es von der Verkehrspolizei Rosenheim weiter hieß. Das führte zu dem Rückstau auf deutscher Seite. Die nächste Maßnahme soll am Mittwoch, den 29. November stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:231123-99-51726/2