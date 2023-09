BLLV legt zu Schuljahresstart Sofortprogramm auf

Die Ferien gehen zu Ende. Die Landtagswahl naht. Für den Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) Anlass, sich mit einem Katalog von Forderungen und Maßnahmen an die Politik zu wenden.

Zum Start des neuen Schuljahres hat der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ein Sofortprogramm insbesondere zur Stärkung der Kernmannschaft an den Schulen aufgelegt. Lehrerinnen und Lehrer, die das Lehramt studiert haben, für das sie im Einsatz seien, müssten gestärkt werden, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Heute will sie zusammen mit weiteren BLLV-Spitzenvertretern in München Details des Programmes vorstellen. Kurz vor der Landtagswahl in Bayern soll dieses Programm der Politik für die nächste Regierung mitgegeben werden.

Schon jetzt zeichne sich ab, dass dieses Schuljahr wieder ein Jahr der großen Herausforderungen an Bayerns Schulen werde. Es brauche ein klares Bekenntnis zur Bildung. Die Stärkung der Kernmannschaft müsse in der neuen Legislatur in der Regierungserklärung und im Koalitionsvertrag festgeschrieben werden.

Vor allem gehe es bei dem Programm um die Arbeitsbedingungen, aber auch um strukturelle und finanzielle Bedingungen. Die Klassen und Gruppen dürften nicht größer werden. Den Lehrerinnen und Lehrern dürften nicht mehr Unterrichtsstunden auferlegt werden - und für Zusatzaufgaben brauche es auch Zusatzpersonal.

