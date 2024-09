Wetterdienst warnte vor schweren Gewittern in der Region

Wie der DWD mitteilt, war am Dienstagnachmittag mit schweren Gewittern in Bayern zu rechnen. − Symbolbild: Patrick Pleul/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag vor schweren Gewittern in Teilen Bayerns gewarnt. Betroffen waren auch Landkreise in der Region.









Wie der DWD mitteilte, sei am Nachmittag mit schweren Gewittern (Warnstufe drei von vier) in den Landkreisen Cham und Regen zu rechnen. Am späten Nachmittag hob der DWD die beiden Warnungen wieder auf. Dafür galten am Abend neue Warnungen für die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land. Diese konnten gegen 19 Uhr aufgehoben werden.



In diesem Zusammenhang warnte die Behörde auch vor vereinzelt umstürzenden Bäumen, herabfallenden Gegenständen, Überflutungen von Straßen und Kellern, Aquaplaning, Erdrutschen und Hagelschlag. Am späten Nachmittag hob der DWD die Warnungen auf.

