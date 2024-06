Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Bauarbeiten in einem Stadtteil von Regensburg am Dienstag gefunden worden. Die Bombe soll am Nachmittag entschärft werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bis zum Mittag wurden in einem 300-Meter-Radius rund um den Fundort alle Gebäude evakuiert. Für den frühen Nachmittag sollte der Radius nach Aussagen einer Polizeisprecherin auf 700 Meter ausgeweitet werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

