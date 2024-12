Bleibt 1860 München auswärts spitze?

Eine Woche nach der Klatsche zu Hause gegen Verl will der TSV 1860 München in Aue eine Reaktion zeigen. In der Fremde präsentieren sich die „Löwen“ ausgezeichnet.

Im Grünwalder Stadion ein Flop, aber in der Fremde top: Der TSV 1860 München will seine Auswärtsstärke auch im letzten Spiel des Jahres am Samstag (14.00 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue demonstrieren.

„Ein Erfolgserlebnis fühlt sich immer besser an. Deshalb werden wir alles dafür tun, um drei Punkte zu holen“, sagte Trainer Argirios Giannikis. „Es ist unsere Verantwortung, unsere beste Leistung in Aue abzurufen. Letztlich sind wir als Mannschaft dafür verantwortlich, dass der Funke auf die Zuschauer überspringt. Das ist uns bisher besser auswärts als zu Hause gelungen.“

„Wir haben die Fehler in aller Schärfe angesprochen“

In der Auswärtstabelle der 3. Fußball-Liga sind die „Löwen“ Spitzenreiter mit fünf Siegen. Zu Hause sind sie dagegen Vorletzter mit nur zwei Dreiern. Erst am vergangenen Wochenende kassierten die Münchner ein 0:4 vor heimischem Publikum gegen den SC Verl.

„Wir haben die Fehler in aller Schärfe angesprochen“, erklärte Giannikis. „Da brauchen wir nichts schönreden, das ist sicher nicht unser Anspruch.“ Seine Mannschaft müsse die Klatsche aber „abschütteln und den Fokus jetzt auf Aue legen, um die Partie optimal zu bestreiten.“ Mit einem Sieg könnte der TSV die Auer in der Tabelle sogar überholen.

© dpa-infocom, dpa:241219-930-322942/1