Bayerischer Fernsehpreis 2024: Blauer Panther für Heidi Klum und Jan Böhmermann

Nach dem Deutschen Fernsehpreis kann sich Jan Böhmermann nun auch den Bayerischen Fernsehpreis ins Regal stellen. Für die Show „Lass dich überwachen“ gab es in München den Blauen Panther TV & Streaming Award in der Kategorie Entertainment.



Böhmermann gehe großartig und liebevoll mit den Datenschutzpannen des Studiopublikums um, ohne belehrend zu werden, begründete die Jury ihre Entscheidung. Den Preisträger suchte die Moderatorin Eva Karl-Faltermeier allerdings vergeblich im Saal. Stattdessen lehnte ein Foto auf dem Sofa vor der Bühne und der Rappers Eko Fresh lobte seinen Kumpel in einer Laudatio: „Du bist nicht irgendwer, du bist nicht nur gut, du bist der Beste!“.



Eine Entertainment-Auszeichnung erhielt auch Heidi Klum. Die Jury erklärte, die 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ setze ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfülle dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV.





Söder ehrt Dieter Nuhr





Prominent ist auch der Ehrenpreisträger Dieter Nuhr. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lobte den Kabarettisten für seine scharfzüngige und ironische Art, mit der er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik verbinde - und das nicht mit Aggression, sondern feinsinnig. Er halte er der Politik immer wieder den Spiegel vor, habe dabei die kleinen Leute im Blick und spreche vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele.





Große Ehren für einen Kobold





Auch ein berühmter Münchner Kobold mischte sich unter die Geehrten: Regisseur Marcus H. Rosenmüller und die Produktionsfirma Neue Super bekamen Porzellan-Panther für „Neue Geschichten von Pumuckl“. Das Preisgericht lobte die liebevolle Animation und die charmante Darstellung. Der freche Kerl mit der runden Nase und dem roten Haar hatte schon in den 1980er Jahren in der Serie nach den Büchern von Ellis Kaut Kinder begeistert.



Je einen Journalismus-Preis erhielten Sophie von der Tann von der ARD für ihre Berichterstattung aus Nahost und Andreas Pichler für seine Dokumentation „Gefährlich nah - Wenn Bären töten“.





Maxton Hall wird beste Serie





Beste Serie wurde die Produktion „Maxton Hall - Die Welt zwischen uns“ von Prime Video, auch die Hauptautorin Daphne Ferraro bekam einen Preis. Weitere Auszeichnungen gingen an Aaron Altaras für seine Rolle im ARD-Sechsteiler „Die Zweiflers“ und an Katharina Stark, die in der Disney-Serie „Deutsches Haus“ die als Dolmetscherin Eva Bruhns im ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt arbeitet.



In der Kategorie Kultur/Bildung gab es Preise für Regie und Drehbuch der Dokumentationen „Ich bin! Margot Friedländer“ und „Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten“. Der Publikumspreis „Beliebtester Social Media Content“ konnte Tahsim Durgun für „Danke, hier das Rezept“ entgegennehmen, auf TikTok bekannt als @tahdur. Lorenzo bekam den Nachwuchspreis für die Serie „Nackt über Berlin“.



Insgesamt wurden beim Blauen Panther - TV & Streaming Award nach Angaben der Veranstalter 17 Trophäen verliehen. Träger der vom Freistaat geförderten Auszeichnung sind neben der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) der Bayerische Rundfunk, das ZDF und 3sat, RTL Deutschland, Sky Deutschland, Netflix, Prime Video und die ProSiebenSat.1 Group.

