Die Wünsche an ihre eigene Trauerfeier hatte die 19-Jährige, die Anfang Mai in Regensburg tot im Kofferraum eines Autos gefunden worden war, einmal in einem Interview formuliert. Am Dienstag wurden ihre Wünsche bei ihrer Beerdigung in Falkenstein (Landkreis Cham) alle erfüllt. In Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) gab es indes nochmals eine polizeiliche Durchsuchung in einem Wald und einem Gewässer.