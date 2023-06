Bislang keine größeren Unwetterschäden in Bayern

Wolken über Weizenfeld - Dunkle Wolken ziehen über einem Weizenfeld am Himmel auf. - Foto: Marius Bulling/dpa/Symbolbild

In Bayern sind bislang keine größeren Schäden durch das Unwetter bekannt geworden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll es zwar viele Einsätze gegeben haben, besonders schwerwiegende Vorfälle seien nicht dabei gewesen, so die Polizeipräsidien.

In Niederbayern ist die Bahnstrecke zwischen Schwandorf und Cham am Morgen gesperrt. In Oberfranken musste wegen den Wassermassen die Autobahn 9 zwischenzeitlich gesperrt werden. Außerdem brannte ein Gebäude, nachdem ein Blitz einschlug. Der Schaden soll bei 40.000 Euro liegen.

Insgesamt gab es in Oberfranken rund 100 Einsätze wegen des Unwetters. Der S-Bahn-Verkehr um München war in der Nacht gestört. Einige Bäume fielen in Oberbayern und Mittelfranken dem starken Wind zum Opfer. Außerdem wurden Keller überflutet. In Unterfranken und Schwaben gab es nur vereinzelt Einsätze wegen des Unwetters.

