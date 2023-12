Bislang 6500 Tickets für Skisprung-Tour der Frauen verkauft

Erstmals gehen die Skispringerinnen auch in Garmisch und Oberstdorf an den Start. Der Ticketverkauf läuft zwar schleppend an. Die Organisatoren rechnen aber mit einer starken Tageskasse.

Der Ticketverkauf für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen ist eher schleppend angelaufen. Nach Angaben der Organisatoren vom Freitag sind bislang 3500 Tickets für das Springen in Garmisch-Partenkirchen und 3000 Karten für den Wettbewerb an Neujahr in Oberstdorf verkauft. Gerade in Oberstdorf (1. Januar) rechnen die Veranstalter aber mit einer starken Tageskasse und insgesamt rund 8000 Besuchern, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. In Garmisch-Partenkirchen (30. Dezember) werden 6000 Zuschauer erwartet.

Erstmals sind die Skispringerinnen um Katharina Schmid (früher Althaus) um den Jahreswechsel auf den traditionellen Tournee-Schanzen unterwegs. Eine volle Tournee mit vier Stationen gibt es aber erneut nicht, weil es beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) bislang kein grünes Licht gab.

Schon im nächsten Winter könnte die komplette Tournee für Frauen erstmals ausgetragen werden. Die Männer gehen in diesem Winter bereits in die 72. Ausgabe. In Oberstdorf ist das Männer-Springen vor dem Jahreswechsel regelmäßig mit rund 25.000 Fans ausverkauft. In Garmisch-Partenkirchen sind es meist um die 20.000 Zuschauer.

