Bisher heißester Tag des Jahres: So trotzen unsere Leser der Hitze

Die Temperaturen bei teils weit über 30 Grad - ob dieser Mittwoch tatsächlich der bisher heißeste Tag des Jahres in Bayern ist, dazu wollten sich die Meteorologen am Nachmittag noch nicht final festlegen.









Sicher aber ist: Es war sehr heiß, in der Sonne wie auch im Schatten. Auch viele unserer Leser suchten deshalb Abkühlung. Einige Fotos, wie sich unsere Leser den Tag erträglich machten, sehen Sie hier in unserer Fotostrecke.



Wollen Sie uns auch Fotos von ihrem Hitze-Tag schicken? Dann schreiben Sie eine Mail an social-media@mgbayern.de.

− kse