Bischofskreuz aus Wallfahrtskirche in Niederbayern gestohlen

Ein Bischofskreuz ist aus einer Wallfahrtskirche in Niederbayern gestohlen worden. Der oder die Täter seien bislang unbekannt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bereits am vergangenen Sonntag sollen Unbekannte eine Vitrine in der Kirche in Sammarei bei Ortenburg (Landkreis Passau) in zwei Metern Höhe mit Gewalt aufgebrochen und das goldene Kreuz herausgerissen haben.

Das Kreuz gehörte dem polnischen Kardinal Stefan Wyszynski und wurde in den 1980er Jahren an die Kirche gespendet. Wyszynski war ein Wegbegleiter von Papst Johannes Paul II. und wurde im Januar 2021 selig gesprochen. Der materielle Wert des Kreuzes beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der ideelle Wert für die Gemeinde und die polnischen Katholiken sei aber deutlich höher, hieß es weiter.

