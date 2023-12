Bischof Meier: Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung

Weihnachten feiern wie der Heilige Franziskus vor 800 Jahren: Das war der Appell der Weihnachtspredigt des Augsburger Bischofs Bertram Meier am Heiligen Abend. Der Heilige, so Meier in seiner Predigt im Augsburger Dom, setzte da an, wo Jesus begonnen hat: Bei den Armen, Kranken und Schwachen. „Franziskus geht den Spuren nach, die Jesus gelegt hat. Damit spurt er den Weg für uns“, sagte Meier.

Weihnachten 2023 sei ein eher stilles Fest: „Die Stimmung ist verhalten. Krisen und Kriege belasten uns. Weihnachtsdekoration ja, aber wie sieht es hinter den äußeren Kulissen aus?“

Weihnachten solle ein Fest der Hoffnung sein, appellierte Meier: „Mögen sie an diesem Weihnachtsfest neu brennen: das Licht des Glaubens, das Feuer der Liebe und gerade in diesem Jahr die Kerze des Friedens - vor allem im Heiligen Land und in der Ukraine.“

