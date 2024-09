Bis zu zwei Millionen Euro Schaden nach Brand in Lagerhalle

Brand - Illustration - Beim Brand einer Lagerhalle in Buchbach (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Schaden von 1,5 bis 2 Millionen Euro entstanden. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Feuer bricht in einer Lagerhalle im Landkreis Mühldorf am Inn aus. Vieles ist noch unklar.

Beim Brand einer Lagerhalle in Buchbach (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein geschätzter Schaden von 1,5 bis 2 Millionen Euro entstanden. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Das Feuer in der Halle, in der auch Landwirtschaftsmaschinen standen, sei am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Das Gebäude sei nun einsturzgefährdet, so der Sprecher weiter. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

