Bis zu 68 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde

Unwetter in Nürnberg - Der Frankenschnellweg in Nürnberg ist nach Starkregen vor einer Brücke unterspült. - Foto: Johannes Neudecker/dpa

Die Gewitter am Donnerstagabend haben in Franken zu Regenmengen von bis zu 68 Litern pro Quadratmeter binnen einer Stunde geführt. Dieser Wert sei unter anderem im oberfränkischen Gößweinstein (Landkreis Forchheim) gemessen worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München am Freitag. In Nürnberg, wo in Folge des Starkregens zahlreiche Keller vollliefen und Unterführungen überflutet wurden, fielen demnach am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr rund 47 Liter Regen pro Quadratmeter.

Der Starkregen war laut DWD-Sprecher eine Folge einer subtropischen Luftmasse, die aus dem Südwesten über Franken zog. «Die hat eine enorme Menge an Wasserdampfgehalt gehabt», sagte der Sprecher. «So ist das zu erklären.»

Mit Blick auf die kommenden Tage gab der DWD für die Region zunächst Entwarnung. Am Freitagnachmittag gebe es nur im bayerischen Wald noch ein gewisses Gewitterrisiko, am Samstag solle es im Freistaat trocken bleiben. Erst am Sonntag steige das Schauer- und Gewitterrisiko wieder etwas an.

