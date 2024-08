Bis zu 33 Grad erwartet - Waldbrandgefahr steigt

Sommerhitze in Deutschland - In den nächsten Tagen bleibt es heiß im Freistaat. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Die zweite Wochenhälfte wird in Bayern sommerlich heiß und trocken. Temperaturen bis zu 33 Grad sind laut Meteorologen möglich. Zugleich steigt die Gefahr von Waldbränden.

In Bayern bleibt es heiß. Nach einer Hitzewarnung für einige Regionen am Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Freitag und Samstag Temperaturen von bis zu 33 Grad. Regen sei kaum in Sicht. Wegen hoher Waldbrandgefahr ordneten die Regierungen von Ober- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz für das Wochenende Luftbeobachtung an.

„Wegen des schönen Wetters ist während des Anordnungszeitraums vor allem am Wochenende mit einer großen Zahl von Ausflüglern in Wald und Flur zu rechnen“, teilte die mittelfränkische Behörde mit. Die Flüge fänden in den Nachmittagsstunden statt, wenn die Waldbrandgefahr am größten sei.

An Bord solcher Flugzeuge sind eigens dafür ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr und der Forstbehörden. Wird ein Brand festgestellt, rufen sie aus der Luft per Funk die Feuerwehr und leiten sie zur Brandstelle. Der Waldbrandgefahrenindex im Landkreis Bamberg werde am Freitag den Wert 4 von 5 erreichen, hieß es.

Die Regierung von Mittelfranken bat Waldbesucher, ein paar Regeln einzuhalten, um Waldbrände zu verhindern: Das Rauchen im Wald sei vom 1. März bis zum 31. Oktober verboten. Man sollte zudem keine Grillfeuer im und am Wald entzünden und keine brennenden Zigaretten aus dem Auto werfen. Autos sollten wegen der heißen Fahrzeugkatalysatoren nicht auf Wiesen und Waldwegen geparkt werden.

© dpa-infocom, dpa:240829-930-216200/2