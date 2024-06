Bis zu 30 Grad in Bayern erwartet: Sommerwetter mit einzelnen Schauern und Gewittern

Klare Sicht am Ammersee: In Bayern soll es in den kommenden Tagen weitgehend sonnig werden. − Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zu Beginn der Woche dürfen sich die Menschen in Bayern auf weitgehend sonniges und warmes Wetter freuen – in einigen Regionen allerdings mit unangenehmen Unterbrechungen.









Am Dienstag liegen die Höchstwerte im Freistaat laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei bis zu 29 Grad. Nach einem sonnigen Start in den Tag sollen in der zweiten Tageshälfte gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter aufziehen.



Unbeständige Aussichten





Am Mittwoch wird es den Meteorologen zufolge zunächst „teils sonnig, teils wolkig“. Im Tagesverlauf soll es aber erneut Schauer und örtlich sogar kräftige Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen steigen nochmals etwas an und liegen demnach zwischen 23 und 30 Grad. Dieser Mix aus Sonne, Regen und Gewittern soll sich laut DWD auch am Donnerstag fortsetzen – bei Höchstwerten zwischen 24 und 30 Grad.

− lby