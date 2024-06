Bis zu 2000 Polizisten sichern EM-Spiel in München

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bis zu 2000 Polizisten sollen an diesem Donnerstag rund um das dritte Fußball-EM-Spiel in München zwischen Slowenien und Serbien im Einsatz sein. Für die Partie mittleren Risikos seien die Beamten im Stadtgebiet, in der Fanzone, im Stadion und auf den Zufahrtswegen präsent, teilte die Polizei mit.

Vor der Partie, die um 15.00 Uhr beginnt, wies die Polizei wegen vorheriger Vorfälle darauf hin, dass das Zünden von Pyrotechnik im gesamten Stadtgebiet, in der Fanzone und im Stadion nicht erlaubt sei.

