Bei einem Kellerbrand in Fürth ist ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei am Sonntagabend ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine halbe Stunde später sei es unter Kontrolle gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240422-99-761153/3