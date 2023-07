Bis 27 Kilometer Stau in Oberbayern wegen Blockabfertigung

Stau - Fahrzeuge stauen sich auf einer Autobahn. - Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

In Folge der Blockabfertigung in Tirol haben sich Lastwagen am Montagmorgen bis zu 27 Kilometer auf der Autobahn 93 gestaut. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Tiroler Behörden den Lkw-Verkehr auf der Inntalautobahn erneut gedrosselt. Den Angaben nach durften ab 5.00 Uhr nur 100 Lastwagen pro Stunde die Grenze bei Kufstein passieren. Bis zum Ende der Dosierung wurde die Zahl erhöht.

Die Folge der Begrenzung war ein Stau, der sich bis zur Anschlussstelle Rosenheim-West auf der Autobahn 8 erstreckte. Am Montag (10. Juli) sei die nächste Blockabfertigung geplant.

