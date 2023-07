«Bild»: Auch FC Bayern an Álvarez «dran»

Edson Álvarez - Edson Alvarez (M) von Ajax Amsterdam jubelt über sein Tor. - Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Der FC Bayern München soll laut eines Berichts der «Bild» (Freitag) ebenfalls an Edson Álvarez von Ajax Amsterdam interessiert sein. Medienberichten, wonach Borussia Dortmund Abstand von einer Verpflichtung des 25 Jahre alten Mittelfeldspielers genommen habe, wollte BVB-Sportchef Sebastian Kehl am Freitag nicht bestätigen. «Ja, es ist ein interessanter Spieler. Aber es gibt genug andere Optionen. Wir werden am Ende gemeinsam eine Entscheidung treffen», sagte Kehl, der auf der Suche nach einem Nachfolger für Mittelfeldspieler Jude Bellingham ist. Der Engländer war für rund 100 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt.

Laut «Bild» suchen die Münchner ebenfalls nach wie vor einen Mittelfeld-Abräumer, was für den zweikampfstarken Álvarez sprechen würde. Allerdings genießt bei den Bayern derzeit die Suche nach einem neuen Top-Stürmer Priorität. Sollte Wunschspieler Harry Kane kommen, wäre zudem fraglich, ob der deutsche Meister noch Geld für einen kostspieligen Mittelfeldakteur zur Verfügung hätte.

