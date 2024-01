Bilanz nach einer Woche: 42.000 Menschen protestierten in Nieder- und Oberbayern

Eine positive Bilanz zieht die Polizei nach einer Woche Bauernproteste in Nieder- und Oberbayern. Und nennt zugleich beeindruckende Zahlen: Insgesamt rund 42.000 Menschen sind mit 23.000 Traktoren, Zugmaschinen oder Lkw in den Bereichen der Polizeipräsidien Niederbayern und Oberbayern-Süd auf die Straße gegangen.









Rund 280 Veranstaltungen organisierten die örtlichen Bauernverbände und auch private Initiativen zwischen 8. und 15. Januar in Ostbayern. 111 Protestaktionen, 30 davon unangemeldet, im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, wie dieses auf PNP-Anfrage mitteilt. 21.000 Teilnehmer sollen sich insgesamt daran beteiligt haben, mit rund 12.500 Fahrzeugen, vornehmlich Traktoren. Den größten Zulauf erlebte die Kundgebung in Rosenheim mit rund 1.600 Fahrzeugen und Teilnehmern, sowie die Sternfahrten nach München, Traunstein und Weilheim mit jeweils rund 900 Menschen und 600 Fahrzeugen.





21.000 Menschen demonstrierten in Niederbayern

Eine ähnliche Bilanz zieht das Polizeipräsidium Niederbayern. Auch hier gingen in der ersten Woche der Bauernproteste 21.000 Menschen auf die Straße beziehungsweise demonstrierten mit 11.500 Fahrzeugen - Traktoren, Zugmaschinen und Lkw - ihren Unmut über die Regierungspolitik in Berlin. Die größten von Bauernhand organisierten Aktionen waren am 8. Januar in Karpfham mit etwa 3200 Teilnehmer und 2000 Fahrzeugen, in Straubing mit 2000 Menschen und 1200 Fahrzeugen sowie fast täglich in Passau mit bis zu 500 Maschinen. Zudem rief der bayerische Comedian „Addnfahrer“ zu einem Mahnfeuer am Sonntag in Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) auf. Hier sollen sogar 10.000 Menschen gekommen sein.



Was die Sprecher beider Präsidien betonen: Fast alle Sternfahrten und Kundgebungen verliefen ohne größere Zwischenfälle. „Wir können ein positives Fazit aus der ersten Woche ziehen“, sagen sie unisono. „Von einem durchweg friedlichen und störungsfreien Verlauf“ spricht man etwa in Straubing. Lediglich vereinzelt sei es zu strafrechtlich relevanten Vorfällen gekommen. Etwa ein Dutzend seien das gewesen. Als Beispiel nennt Polizeisprecherin Kathrin Hiller die unangemeldete Protestaktion auf der A92, als mehrere Lkw nebeneinander den Verkehr auf der Autobahn blockierten. Die betreffenden Fahrer würden nun mit einem Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr konfrontiert.





Anstrengende Woche für die Polizei

Was Hiller wie auch ihr Kollege Stefan Sonntag vom Präsidium in Rosenheim bestätigen: Die Polizeibeamten in Nieder- und Oberbayern blicken auf eine anstrengende Woche zurück - inklusive Überstunden und Zusatzschichten. Schwerpunkt ihrer Arbeit: Neben der Sicherheit bei den einzelnen Protestaktionen war es vor allem die Regelung des Verkehrs, die sie auf Trab hielt. Und auch an ihre Grenzen brachte. „Natürlich konnten wir nicht alle Behinderungen und Staus auflösen oder verhindern“, sagt Hiller. Vor allem am 8. Januar, wo es zeitgleich zu mehreren Veranstaltungen kam, stießen die ober- und niederbayerischen Beamten an ihre personellen Grenzen und erhielten daher punktuell Unterstützung von der bayerischen Bereitschaftspolizei.



Ob das noch einmal der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls sind für die kommenden Tage zumindest in Oberbayern weitere Veranstaltungen angemeldet worden, wobei es sich laut Sonntag aber vor allem um Mahnwachen oder Mahnfeuer handeln soll. Beim Präsidium in Niederbayern ist nichts bekannt - bislang.