Biker prallt gegen BMW: Motorradfahrer und Schwangere verletzt

Zwischen den Ortsteilen Predlfing und Wildenstein von Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) hat sich am Sonntagmittag ein Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer und eine schwangere BMW-Fahrerin wurden dabei verletzt.









Der Kradfahrer war nach ersten Informationen auf der St2394 unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein dort fahrender BMW konnte nicht mehr ausweichen und die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.



Bedingt durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Motorradfahrer aus dem Bereich Regensburg schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber sollte den Mann in eine Klinik zur weiteren Behandlung fliegen. „Jedoch war dies dann aufgrund eines technischen Defekts nicht möglich“, heißt es laut Informationen von der Unfallstelle.



Deswegen brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus. Die schwangere Fahrerin des BMW, der ebenfalls ein Kennzeichen aus dem Regensburger Raum hatte, wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

