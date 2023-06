Biker-Paar aus Straubing und Kreis Regensburg bei Unfall in Tirol schwer verletzt

Der Unfall am Sonntag ereignete sich in Tirol. −Symbolbild: PNP

Zwei Menschen aus der Region wurden am Sonntagvormittag bei einem Unfall im österreichischen Tirol schwer verletzt. Ein 20-Jähriger Biker aus dem Landkreis Regensburg und seine Sozia (19) aus Straubing sind mit einem Auto zusammengestoßen.









Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Unfall gegen 10.20 Uhr auf der Gerlosbundesstraße in Hainzenberg. Dort überholte ein 20-Jähriger gerade mit seinem Wagen bergabwärts ein anderes Auto. Zur selben Zeit wollte der Motorradfahrer aus dem Landkreis Regensburg das Auto des 20-Jährigen überholen.



Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Motorrad in die Leitplanke geschleudert. Die Polizei spricht bei dem Biker und bei der Mitfahrerin von „schwereren“ Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

− els