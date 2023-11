Bierbauchkalender 2024 mit drei Models aus Niederbayern: Drei Exemplare zu gewinnen

Insgesamt zwölf Hobby-Models schafften es mit ihren Rundungen in den Bierbauch-Kalender. Und obwohl sich Brauerei und Fotografin in einem ganz anderen Eck Bayerns befinden, beträgt der Niederbayern-Anteil im fertigen Kalender satte 25 Prozent. − Foto: Eberle

Wie Gott sie schuf und Bier sie formte – so präsentieren sich zwölf gestandene Mannsbilder im Bierbauchkalender 2024. Produziert hat den eine fränkische Brauerei. Drei Monate davon decken aber Bauch-Models aus Niederbayern ab: Zwei Deggendorfer und ein Rottaler sind dabei.



Viel nackte Haut und vom Gerstensaft geformte Kurven: Das ist das Erfolgrezept des Bierbauchkalenders, den die Brauerei im oberfränkischen Warmensteinach (Landkreis Bayreuth) vergangenes Jahr erstmals verkaufte. Weil der wegging, wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln (beziehungsweise ein kühles Helles), wurden im Sommer 2023 neue „Curvy Models“ gesucht.









Diesen Aufruf las man auch im vom Landkreis Bayreuth ein paar Kilometer entfernten Niederbayern aufmerksam durch. Und auch so mancher PNP-Leser befand seine Gerstensaft-Rundungen präsentierenswert und schickte eine Bewerbung ab. Weit über 100 Leute wollten nach Angaben der Brauerei beim Kalender für 2024 mitmachen – es meldeten sich stolze Bierbauch-Besitzer aus ganz Bayern sowie aus dem benachbarten Österreich, heißt es.





Ein ganzes Quartal mit Bierbäuchen aus dem schönen Niederbayern





Die Jury rund um Brauerei-Chef Patrick Nickl und Simone Werner-Ney vom Fotostudio im Nachbarort Fichtelberg hatten daher die Qual der Wahl. Aus den weit über 100 Bewerbungen mussten sie die schönsten Bierbäuche heraussuchen. Ihr geschultes Auge blieb dabei offenbar verstärkt an Bewerbern aus dem schönen Niederbayern hängen.



Insgesamt zwölf Hobby-Models schafften es mit ihren Rundungen in den Bierbauch-Kalender. Und obwohl sich Brauerei und Fotografin in einem ganz anderen Eck Bayerns befinden, beträgt der Niederbayern-Anteil im fertigen Kalender satte 25 Prozent. Sprich: Umgerechnet ein ganzes Quartal oder eine ganze Jahreszeit ist mit Bierbäuchen aus der Region bestückt. Konkret sind es die Monate Februar, April und Juli.



Robert Schmid aus dem Landkreis Deggendorf ziert den Monat Juli. Der Plattlinger macht im Bierbauchkalender 2024 mit Weißbier und Lederhose eine gute Figur. Ehefrau Marianne hatte in der Zeitung von dem Kalenderprojekt der oberfränkischen Brauerei Hütten gelesen und heimlich für ihren Mann eine Bewerbung geschickt.



Auch Markus Häfner aus Deggendorf hat sein (nicht kleiner) Bauch groß rausgebracht: Der 54-Jährige ist ein gestandenes Mannsbild. Und genau dieser Umstand war der Grund, warum Tochter Nina sofort an ihren Papa dachte, als sie im Juni im Internet auf die Suche nach Modellen für einen Bierbauchkalender der Brauerei Hütten stieß. Zusammen mit ihrer Mama verschickte auch sie heimlich eine Bewerbung. Nun ziert er das Februar-Kalenderblatt.



Sein tätowierter Bauch machte den Tanner August Fenk (64) jetzt berühmt. Mit seinen Asterix-und-Obelix-Tattoos ist der nebenberufliche Taxifahrer aus dem Landkreis Rottal-Inn im Bierbauch-Kalender 2024 drin. Er ist der „Mister April“.





Ein Aprilscherz führte zur Entstehung des Bierbauchkalenders





Ins Rollen brachte die Geschichte vom Bierbauchkalender ein Facebook-Post, den die Fotografin Simone Werner-Ney aus Warmensteinach im oberfränkischen Landkreis Bayreuth 2022 spätabends am 31. März abgesetzt hatte. „Zusätzlich zum Babybauch biete ich nun für die echten Männer auch ein Bierbauch Fotoshooting an“, schrieb sie darin.



Eigentlich war dieser Post nur als Aprilscherz gedacht. Zusatzangebote wie „Fitness-Tipps zum Reshaping, für die optimale Kugelform“ hätten es verraten sollen, aber: „Die eine Hälfte dachte, das Angebot wäre echt“, erzählt Simone Werner-Ney der Mediengruppe Bayern. Einer von denen, die auf den Aprilscherz reinfielen, war Patrick Nickl von der „Brauerei Hütten“.



„Ich kenne Simone, sie wohnt nicht weit weg von mir. Als ich ihr Angebot für ein Bierbauchfotoshooting gesehen habe, hab’ ich ihr gleich geschrieben: Ich will einen Kalender für unsere Brauerei!“ Erst später kam der 30-Jährige drauf, dass das Angebot der Fotografin gar nicht ernst gemeint war. Doch die Idee für ein Bierbauchkalender hat sich in Patrick Nickls Kopf eingenistet. Der Aprilscherz musste einfach in die Realität umgesetzt werden.





