Feuerwehr - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einem Blitzeinschlag in Oberbayern ist Polizeiangaben zufolge ein Bienenhaus in Flammen aufgegangen. 16 Bienenvölker seien nicht mehr zu retten gewesen, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Mehrere Feuerwehren waren demnach am Dienstag im Einsatz, um den Brand in Gars am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) zu löschen. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-150253/2