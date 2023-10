Biberbauten legen Bahnstrecke nach Oberstdorf lahm

Zugausfall - Auf einer Anzeigetafel im Bahnhof Neubrandenburg steht «Zug fällt aus». - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wegen Biberbauten bleibt der Tourismusort Oberstdorf im Allgäu bis mindestens Ende Oktober vom Bahnverkehr abgeschnitten. Ein Bodengutachter untersuche nun den Schaden im Bahndamm auf der Strecke nach Immenstadt und wie dieser am besten zu beheben sei, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag. Der Gutachter soll demnach auch klären, ob noch Biber in den Bauten leben. Laut Bahn fahren zwischen Sonthofen und Oberstdorf nun vorerst Busse und Taxis als Ersatz für die ausfallenden Bahnverbindungen.

