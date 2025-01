Biathletin Voigt startet nach Krankheit in Ruhpolding

Vanessa Voigt kehrt in Ruhpolding ins deutsche Biathlon-Team zurück. Nach einer Krankheitspause geht es der Thüringerin besser.

Nach einer Zwangspause infolge einer Erkrankung soll Biathletin Vanessa Voigt beim zweiten Heimweltcup in Ruhpolding wieder antreten. „Sie wird heute Abend anreisen und ab den Einzeln hier starten“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling in einer Medienrunde in der Chiemgau Arena. Die 27 Jahre alte Voigt absolvierte am Dienstagmorgen als Härtetest noch ein Training in Oberhof und fühlt sich bereit, am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) im Einzelrennen über 15 Kilometer dabei zu sein.

Geschwächt von einer Erkältung in der Weihnachtszeit hatte Voigt bei den Rennen in ihrem Wohnort Oberhof in der Vorwoche nur Rang 68 im Sprint belegt. Die Qualifikation für die Verfolgung verpasste sie aufgrund des großen Rückstands und verzichtete anschließend freiwillig auf einen Start in den Mixed-Wettbewerben. „Es sieht so aus, dass sie wieder starten kann, ohne dass gesundheitliche Rückschläge zu befürchten sind“, sagte Bitterling: „Wir erwarten keine Wunderdinge, sondern wir erwarten, dass sie ein paar Wettkämpfe braucht, um wieder reinzukommen.“

Vor der kurzen Weihnachtspause hatte Voigt starke Leistungen gezeigt. In der Verfolgung in Frankreich hatte sie den zweiten Platz belegt.

© dpa-infocom, dpa:250114-930-344001/1