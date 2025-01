Biathletin Preuß wird Zweite im Einzel - Jeanmonnot siegt

Franziska Preuß erlebt beim Start in das neue Jahr in Oberhof zwei Rückschläge. Doch auf ihrer Heimstrecke findet sie zu alter Stärke zurück. Nur eine Französin ist besser.

Franziska Preuß hat beim Heim-Weltcup in Ruhpolding ihren siebten Podestplatz der Saison geholt. Die 30-Jährige setzte nur einen ihrer 20 Schuss daneben und musste sich nach 15 Kilometern nur der fehlerfreien Französin Lou Jeanmonnot um 35,7 Sekunden geschlagen geben. Wäre Preuß auch ohne Strafminute geblieben, hätte sie ihren dritten Saisonerfolg gefeiert.

Stattdessen holte Jeanmonnot mit ihrem vierten Sieg in diesem Winter einige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup auf Preuß auf. Dennoch wird Preuß in der kommenden Woche mit dem Gelben Trikot zur WM-Generalprobe nach Antholz reisen. Zudem betrieb sie Wiedergutmachung für ihre schwächsten Saisonleistungen, die sie in der Vorwoche in Oberhof mit den Plätzen 28 (Sprint) und 20 (Verfolgung) gezeigt hatte.

Preuß einzige Deutsche in Top Ten

Dritte wurde die Schweizerin Amy Baserga (0 Fehler/+ 43,1 Sekunden). Die anderen deutschen Skijägerinnen Selina Grotian, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Stefanie Scherer schafften es nicht in die Top Ten. Julia Tannheimer musste wegen eines leichten bronchialen Infekts kurzfristig passen.

Am Freitag (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) geht es in Ruhpolding mit dem Staffelrennen der Männer weiter. Dabei wollen sich die Deutschen um den Einzel-Elften Justus Strelow steigern und möglichst einen Podestplatz erkämpfen. Die Favoriten sind Norwegen und Frankreich.

