Biathletin Preuß in Ruhpolding Neunte, Hettich-Walz Sechste

Zwei Fehler mit den letzten Schüssen haben Franziska Preuß beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding den nächsten Podestplatz gekostet. Die 29-Jährige belegte am Freitag im Sprint über 7,5 Kilometer den neunten Rang und hatte beim Sieg der fehlerfreien Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold 51,9 Sekunden Rückstand. Preuß lag in ihrer Wahlheimat zunächst auf Siegkurs, doch mit dem neunten und zehnten Schuss verfehlte sie jeweils die Scheiben und musste zweimal in die Strafrunde. Beste Deutsche wurde Janina Hettich-Walz ohne Schießfehler auf dem sechsten Platz.

Hinter Tandrevold erkämpfte sich die Schwedin Mona Brorsson vor der Italienerin Lisa Vittozzi den zweiten Rang. Tandrevold sicherte sich mit 18,2 Sekunden Vorsprung vor Brorsson auch eine gute Ausgangsposition für die abschließende Verfolgung am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und Eurosport).

Für eine große Überraschung sorgte die erst 18 Jahre alte Julia Tannheimer. Die Ulmerin schaffte es im ersten Weltcuprennen ihrer Karriere auf den 15. Platz. 11.500 Zuschauer in der Chiemgau Arena bejubelten, wie Tannheimer sensationell alle zehn Scheiben traf und sogar die halbe Norm für die WM in Tschechien in knapp einem Monat erfüllte.

