Beziehungstat in Oberpfalz: Verdächtiger in Rom festgenommen

Eine Frau liegt schwer verletzt vor einem Haus in der Oberpfalz. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat. Vom Verdächtigen gibt es zwei Monate lang keine Spur. Dann taucht er in Rom auf.

Nach einem europäischen Haftbefehl ist ein 48-Jähriger am Mittwoch am Flughafen in Rom festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, eine 37-Jährige in Oberbayern Mitte August schwer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach lag die Frau schwer verletzt vor einem Mehrfamilienhaus in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) und soll zuvor aus einem Fenster gestürzt sein. Sie konnte das Krankenhaus nach mehreren Wochen verlassen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und fahndete mit Streifen und einem Polizeihund nach dem Mann - zunächst erfolglos. Die Staatsanwaltschaft habe dann einen europäischen Haftbefehl erwirkt. Der 48-Jährige soll nun nach Deutschland ausgeliefert werden. Er müsse sich wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

© dpa-infocom, dpa:241017-930-263285/1